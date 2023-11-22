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Засідання Ставки: складна оборона на фронті і рекордні обсяги перевезення вантажів “зерновим коридором”

Українська розвідка повідомила, що армія РФ зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою.

Засідання Ставки: складна оборона на фронті і рекордні обсяги перевезення вантажів “зерновим коридором”
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський за результатами щоденного селектору повідомив, що на фронті “складна погода”, а також “складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках”. При цьому Сили оборони проводять наступальні дії на півдні. 

“Заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога. Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою”, – йдеться в повідомленні.

Також президент повідомив, що отримав звіти щодо ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі. У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям. Офіс президента тримає це питання на контролі.

Крім того, повідомляється, що хороші результати демонструє чорноморський «зерновий коридор». Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю Fox News Володимир Зеленський розповів, що готовий обговорити з Трампом його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план миру. Також президент зазначив, що українська армія не досягла таких успіхів на землі, але досягла на морі. І контрнаступ – це не фільм.

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