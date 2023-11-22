Головне за ніч та ранок середи, 22 листопада: 14 знищених БпЛА, відбиті ворожі штурми під Авдіївкою і Мар’їнкою

Із 20-ї вечора 21 листопада по 3-ю ночі 22 листопада росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ РФ) 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136»", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо – без постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 48 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Там наші воїни відбили 18 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 320 670 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни за минулу добу обстріляли 12 областей України.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій станом на ранок 22 листопада.

Більше інформації – в новині.

Зросла кількість жертв російського удару по лікарні в Селидовому Донецької області. Під завалами знайшли тіло другої жертви.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами ще може перебувати одна людина, повідомили в МВС. "Рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій", – йдеться у повідомленні.

Удару по лікарні і шахті росіяни завдали серед ночі. Унаслідок влучання по лікарні були поранені вісім людей, станом на ранок 21 листопада було відомо про одну жертву.

Унаслідок удару по шахті загинула одна людина, 39 гірняків опинилися заблокованими під землею. Їх успішно врятували.

Уряд Ізраїлю повідомив про угоду щодо звільнення 50 заручників, яких утримують терористи ХАМАС у Газі. Йдеться про жінок і дітей, яких мають випустити впродовж чотирьох днів. Увесь цей час повинно діяти припинення вогню.

Щодня терористи відпускатимуть по 12-13 заручників. Звільнення кожних наступних десяти заручників призведе до ще одного дня паузи.

"Уряд Ізраїлю, Армія оборони Ізраїлю та служби безпеки продовжуватимуть війну, щоб повернути додому всіх заручників, завершити ліквідацію ХАМАС і забезпечити відсутність нової загрози Державі Ізраїль з боку Гази", – йдеться у повідомленні уряду.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!