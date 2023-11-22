Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Сьогодні, 22 листопада, Верховна Рада підтримала законопроєкт 9432, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це LB.ua повідомили народні депутати.

“За” проголосували 278 парламентарів.

Законопроєкт, серед іншого, визначає державні посади, на яких кандидати зобов’язані володіти англійською мовою, а також унормовує особливості її застосування.

При цьому раніше профільний комітет вилучив із законопроєкту норму про показ у кінотеатрах англомовних фільмів в оригіналі.

Тепер нардепи мають проголосувати за законопроєкт у другому читанні.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект №9432 "Про застосування англійської мови в Україні", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в нашій країні. Серед іншого документ унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади.