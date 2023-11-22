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Росіяни зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці

Минулося без жертв.

Росіяни зруйнували багатоповерхівку в Авдіївці

Протягом минулої доби росіяни 9 разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що окупанти атакували 6 населених пунктів області: міста Авдіївка, Курахове, селище Північне, села Максимільянівка, Новобахмутівка, Сєверне. Пошкоджені 4 житлових будинки.

В Авдіївці росіяни зруйнували багатоквартирний будинок. Внаслідок артилерійського обстрілу Північного пошкоджено 3 приватних оселі. Скрізь минулося без загиблих та поранених.

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Нагадаємо, російські війська в ніч на 21 листопада атакували Донеччину чотирма ракетами. Перші дві спрямували на міську лікарню у Селидовому, потім двома поцілили по території шахти у селі Михайлівка у Новогородівській громаді (це поблизу Селидового). Станом на сьогоднішній ранок відомо про двох загиблих та вісьмох поранених внаслідок ворожих обстрілів. Ще одна людина може перебувати під уламками будівлі.

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