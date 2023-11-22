Це вже сьомий автомобіль канадського виробництва, який отримала Україна.

В Україну прибула ще одна броньована машина швидкої допомоги.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Це сьомий автомобіль канадського виробництва, який допоможе медикам евакуювати поранених з лінії фронту. Машина броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від артилерійських осколків, саморобної вибухівки, куль тощо”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авто може їхати навіть на пробитому колесі до 150 км, а також до 700 км без дозаправлення.

Загалом за внески донорів UNITED24 закупили 13 таких машин.

Нагадаємо, нещодавно робот Sirko показав успішні результати на фронті. Машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки.

До цього український бойовий робот “Лють” успішно пройшов польові випробування. Робот може штурмувати або обороняти позиції. Зараз йде робота над удосконаленням машини для масштабування виробництва.