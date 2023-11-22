Канада виділяє Україні понад 1,3 млрд канадських доларів військової допомоги до 2026 року.
Про це свідчить економічний звіт уряду Канади.
816 млн канадських доларів виділені на період 2023-204 років; 318 млн – на 2024-2025; 197 – на 2025-2026.
При цьому наступні періоди до 2029 року вказані як нульові.
Нагадаємо, у середині жовтня стало відомо, що Канада надасть Україні різні боєприпаси та авіабомби, а також – зимове спорядження для Збройних сил України.
Тим часом Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню вивезених у Росію українських дітей. Це стане продовженням плану Bring Kids Back UA Формули миру Зеленського.