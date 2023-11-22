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Канада виділяє Україні понад 1,3 млрд канадських доларів військової допомоги до 2026 року

Це більше 948 млн доларів США.

Канада виділяє Україні понад 1,3 млрд канадських доларів військової допомоги до 2026 року
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Фото: ОП

Канада виділяє Україні понад 1,3 млрд канадських доларів військової допомоги до 2026 року. 

Про це свідчить економічний звіт уряду Канади. 

816 млн канадських доларів виділені на період 2023-204 років; 318 млн – на 2024-2025; 197 – на 2025-2026. 

При цьому наступні періоди до 2029 року вказані як нульові. 

Нагадаємо, у середині жовтня стало відомо, що Канада надасть Україні різні боєприпаси та авіабомби, а також – зимове спорядження для Збройних сил України.  

Тим часом Канада пропонує створити коаліцію країн, що сприятиме поверненню вивезених у Росію українських дітей. Це стане продовженням плану Bring Kids Back UA Формули миру Зеленського.

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