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Український суд визнав винними 52 депутатів РФ за визнання "ЛНР" та "ДНР"

Також скеровані до суду обвинувальні акти стосовно ще 23 російських депутатів.

Український суд визнав винними 52 депутатів РФ за визнання "ЛНР" та "ДНР"

Ще 52 депутати Держдуми федеральних зборів РФ визнані винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 3 ст. 110 КК України). Вони голосували за визнання псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

За публічного обвинувачення Івано-Франківської та Вінницької обласних прокуратур 52 депутата Державної думи федеральних зборів РФ визнано винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України). Вироками судів їм призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що обвинувачені як представники влади 15 лютого 2022 року підтримали незаконну постанову про звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" як самостійних, суверенних і незалежних держав.

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22 лютого 2022 року депутати підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і  терористичними "ДНР" та "ЛНР", чим вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Це призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, стосовно ще 23 російських депутатів – обвинувальні акти скеровано до суду. Спеціальні досудові розслідування здійснювали слідчі СБУ.

Нагадаємо, український суд визнав 20 депутатів Держдуми РФ винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 ККУ). Кожного з них засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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