Кремль розробив новий план проти України: із громадянським протистоянням і виборами, – Данілов

Росія змінила тактику з короткострокової на довгострокову війну. Вона розраховує на ефект удава – поступове зростання тиску і придушення, але залишила незмінною стратегічну мету – знищення української держави.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в колонці для УП. На його погляд, Путін вважає, що він не обмежений в часі і тому може перечекати невигідні для нього зовнішні обставини, "але подібних «безсмертних» історія бачила багато – одні мочились під себе на дачі в Кунцеве (Сталін – Ред.), інших вішали на ешафотах".

"Новий план путіна, який розробила група кремлівських експертів, виходить із констатації трьох факторів, що визначають силу українського спротиву і національної стійкості, – українська єдність, підтримка Заходу, вмотивованість і боєздатність Сил оборони України. Українська єдність, за висновком російських аналітиків, – це ключовий фактор і наріжний камінь стійкості. Зрушивши його, можна викликати ефект доміно", – розповів Данілов.

Без хаотизації внутрішньої ситуації в Україні досягнення військових цілей ворога неможливе. Ідеальною ситуацією для РФ, за словами Данілова, є повернення України до стану некерованості та повної анархії, як у 1917-1921 роках, коли війна йшла ззовні і всередині.

"На росії цей період української історії добре пам’ятають і сподіваються його повторити", – вважає він.

За його словами, для створення необхідних умов, що забезпечать внутрішньополітичну дестабілізацію, план росіян передбачає низку послідовних кроків – військових, інформаційних, політичних. Частина з цих заходів вже у роботі, частина чекає своєї черги.

Воєнні заходи полягають у активізації тиску на всіх ключових ділянках фронту з метою максимального погіршення українських військових позицій.

"Паралельно, через підконтрольні кремлю Telegram-канали, розганяються панічні настрої щодо «величезних» втрат, «провалу» мобілізації, «вичерпання» людського ресурсу, військової корупції тощо", – сказав він.

Окрім того, росіяни готують новий "ракетний терор" на зиму. Вони накопичують значні обсяги ракетного озброєння, необхідного для нищення об’єктів енергетичної, нафтопереробної інфраструктури, зв’язку та інтернету, логістичних хабів і транспортних вузлів.

Данілов також вважає, що росіяни через агентурні канали та різних "корисних ідіотів" Путіна проводять інформаційну кампанію штучного створення і демонстрації начебто наявного конфлікту у вищому військово-політичному керівництві країни.

Всі ці заходи в комплексі мають створити критично негативний суспільний фон. Данілов вважає, що за такого плану громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться".

"За російським задумом, у результаті виборів вдасться відродити й провести в український парламент «п’яту колону», виборчий список якої формується у нас на очах з різних «коуч-диверсантів», «спеціалістів" з "хороших руських"», захисників російської мови, «жінок за мир» і «чоловіків проти війни»", – сказав він.

У підсумку цих заходів головним результатом буде підрив суспільного консенсусу української єдності, що має призвести до руйнації західної підтримки й підриву морального духу й боєздатності Сил Оборони України.

За умови реалізації цього сценарію в американських та європейських союзників залишиться один вихід – звернення до РФ з визнанням власних помилок в українському питанні і де-юре визнання прав ворога на Україну як виключно зону російських інтересів.

"Все це, підкреслю, поки значною мірою – це фантазії московських розробників, але недооцінювати загрозу не можна категорично. Певні етапи окресленого російського плану вже реалізуються, і всі органи безпеки та оборони працюють, щоби йому протидіяти, але наші зусилля будуть кратно підсилені, якщо ми матимемо на своєму боці суспільство", – додав Данілов.

Нагадаємо, Данілов є одним із політиків, що виступають проти проведення виборів до завершення війни. Вибори на час дії воєнного стану заборонені Конституцією та законом про воєнний стан, однак від представників влади все частіше лунають обережні заяви про можливість їх проведення за умови забезпечення низки умов. Зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що рішення про вибори під час воєнного стану можуть ухвалити, вивчивши аналогічний досвід інших країн. А також якщо розв’яжуть п'ять-шість важливих проблем, перша з яких – забезпечити право військовослужбовців голосувати й бути обраними.

Президент Володимир Зеленський на початку листопада говорив, що вибори зараз не на часі, при цьому в МЗС до цієї заяви говорили, що глава держави зважує рішення про їх проведення.