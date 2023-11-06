"Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні - не на часі.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 6 листопада.

"...Мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що "у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів".

За словами Президента, якщо потрібно "поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді".

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року.

Минулого місяця Президент заявив, що він готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що деякі американські конгресмени заявляли про те, що для них важливо, щоб в Україні відбулися вибори, оскільки вони є символом демократії. Проте сьогодні немає тиску на Україну щодо проведення виборів.