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Зеленський заявив, що вибори зараз не на часі

"Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей".

Зеленський заявив, що вибори зараз не на часі
Фото: Пресслужба офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні - не на часі.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 6 листопада.

"...Мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі", - зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що "у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів". 

За словами Президента, якщо потрібно "поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді".

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Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року.

Минулого місяця Президент заявив, що він готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що деякі американські конгресмени заявляли про те, що для них важливо, щоб в Україні відбулися вибори, оскільки вони є символом демократії. Проте сьогодні немає тиску на Україну щодо проведення виборів.

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