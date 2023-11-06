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Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони

Легендарний "Сумрак" стане заступником начальника вишу.

Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Ігор Гордійчук
Фото: inlviv.in.ua

Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, стане заступником начальника Національного університету оборони України.

Про це йдеться в дописі Гордійчука на його фейсбук-сторінці.

Військовий зустрівся з цього приводу з міністром оборони Рустемом Умєровим

"Мав можливість поговорити з ним наодинці. Переходжу на підвищення на посаду заступника начальника Національного університету оборони України імені Черняховського. Повідомив міністру оборони про виклики в сфері освіти та про те, де потрібна його уваги. Отримав підтримку мого бачення. Рухаюсь далі", - написав Гордійчук.

У коментарі "Суспільному" він сказав, що його перевели, оскільки він кадровий військовий, і назвав нову посаду підвищенням.

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Нагадаємо, у квітні 2026-го Міністерство оборони призначило Ігоря Гордійчука начальником Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Він відомий тим, що командував боями зі взяття Савур-Могили на Донбасі. Упродовж 12 діб розвідники Гордійчука утримували контроль над Савур-Могилою, відбиваючи нічні штурми бойовиків.

У жовтні того ж року тодішній президент України Петро Порошенко присвоїв полковникові звання Героя України, також його нагородили орденами Богдана Хмельницького другого і третього ступенів.

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