Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині, є поранений

Російська армія вдарила по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Внаслідок ворожої атаки є поранений. У чоловіка - вибухова травма та уламкове поранення ноги.
Наразі потерпілих перебуває у лікарні.
Нагадаємо, нині день окупанти обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади. Є троє поранених.
За минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб. Це - найбільша кількість за весь час війни.