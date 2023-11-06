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Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині, є поранений

Чоловік отримав вибухову травму.

Росіяни обстріляли Томину Балку на Херсонщині, є поранений
Фото: EPA/UPG

Російська армія вдарила по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожої атаки є поранений. У чоловіка - вибухова травма та уламкове поранення ноги.

Наразі потерпілих перебуває у лікарні.

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Нагадаємо, нині день окупанти обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега Зеленівський старостинський округ Херсонської міської територіальної громади. Є троє поранених.

За минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб. Це - найбільша кількість за весь час війни.

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