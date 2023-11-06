Французька компанія Cybergun постачатиме Україні ручні гранати та штурмові гвинтівки

Йдеться про 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

Дочірня компанія Verney-Carron французької Cybergun підписала контракт з "Укрспецекспорт" на рекордну суму 36 мільйонів євро на постачання Україні різної зброї, включаючи ручні гранати та штурмові гвинтівки.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Угода передбачає постачання 10 тисяч штурмових гвинтівок, 2000 снайперських гвинтівок і 400 гранатометів.

"Угода відображає подальше зміцнення двосторонніх відносин між Францією та Україною у сфері оборонного співробітництва", – йдеться у повідомленні.

Перші поставки заплановані на початок 2024 року. Серійні поставки заплановано розпочати через 6 місяців після підписання рамкового контракту, за умови, що Verney-Carron отримає необхідні дозволи на імпорт-експорт між Францією та Україною у сфері озброєнь.

Процес поставки триватиме 10 місяців, що дозволить Verney-Carron адаптувати свої виробничі потужності до необхідних обсягів.

Акції Cybergun зросли на 76% на початку торгів на тлі контракту з Україною, внаслідок чого ринкова капіталізація компанії становила близько 4 мільйонів євро.

Нагадаємо, українська 37-а окрема бригада морської піхоти отримала 40 французьких колісних бойових розвідувальних машин AMX-10RC.