Ексзаступнику Резнікова повідомили підозру за неякісну зимову форму для ЗСУ

Спрощена форма прийняття військового майна у подальшому була використана Міністерством для укладення контрактів з турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми.

Колишньому заступнику міністра оборони оголосили підозру за фактом розтрати державних коштів та перешкоджанню законній діяльності ЗСУ (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, він у змові з підлеглим тимчасовим в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів у червні 2022 створив умови для придбання військового майна без проведення його випробовування у лабораторних умовах, а лише поверхнево – за його зовнішнім виглядом. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

"Ця спрощена форма прийняття військового майна у подальшому була використана Міністерством для укладення контрактів з турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми військового одягу: курток та штанів вітровологозахисних для військовослужбовців ЗСУ, які не відповідали технічним умовам, на загальну суму близько 1 мільярда гривень", – йдеться у повідомленні.

У результаті виконання умов контрактів державні кошти в особливо великих розмірах були перераховані на рахунки турецької фірми, а для потреб ЗСУ поставлено неякісну форму.

Підлеглому цього заступника міністра також повідомили про нову підозру. До січня 2023 посаду тимчасового в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони виконував Богдан Хмельницький. Його звільнили на тлі скандалу із закупівлею харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Заступником Резнікова, що відповідав за тилове забезпечення армії, був В'ячеслав Шаповалов. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Про закупівлю невідповідних курток у турецької фірми стало відомо завдяки розслідуванню журналістів ZN.UA у серпні 2023. Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4900 курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 000 доларів – постачання спочатку коштувало 142 000 доларів, а стало 421 000. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали зимовими.

У жовтні-грудні 2022 компанія Vector avia ввезла до України 233 000 курток вартістю в 20 млн гривень і ще 202 000 штанів вартістю 13 млн доларів.

У міністерстві на це сказали, що поставлена продукція була прийнята Силами логістики ЗСУ "без істотних зауважень" щодо якості.

За даними УП, одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових курток, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу". Це 26-річний Олександр Касай – племінник нардепа Геннадія Касая, що є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.