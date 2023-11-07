Внаслідок російських обстрілів пошкоджена газова інфраструктура в Сумській і Дніпропетровській областях

Ще в низці областей зафіксовано знеструмлення.

Через російські обстріли пошкоджена газова інфраструктура в двох областях – Дніпропетровській та Сумській.

Є відключені абоненти. Про це повідомили на сторінці Міненерго в Facebook.

"Газова інфраструктура у Дніпропетровській та Сумській областях зазнала пошкоджень через ворожі артобстріли. Є відключені абоненти – тривають роботи з відновлення", – йдеться у повідомленні.

Також через бойові дії є пошкодження енергетики.

У Донецькій області за минулу добу внаслідок бойових дій від енергопостачання вимикалися майже 4900 абонентів. У Сумській з технологічних причин було знеструмлено 189 споживачів. Тривають роботи з відновлення енергопостачання.

"На Чернігівщині внаслідок технологічних порушень було відключено 2500 абонентів. Роботи із заживлення тривають. На Дніпропетровщині 35 споживачів знеструмлювалися внаслідок бойових дій. Усіх заживлено", – додали в міністерстві.

Електромережі Харківської області внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень. Обсяг руйнувань з’ясовується.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу заживили понад 5800 абонентів.

Нагадаємо, голова "Укренерго" говорив, що українська енергетична інфраструктура матиме три рівні захисту від російських атак. Завершення всіх робіт щодо захисту він прогнозував на листопад.

Торік росіяни восени почали прицільні обстріли об'єктів енергетики, прагнучи залишити країну без енергопостачання. Обстріли призвели до масштабних блекаутів по всій країні.