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Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу (оновлено)

Інформація уточнюється.

Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу (оновлено)
Фото: Олександр Вілкул

Вдень 7 листопада у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни", – йдеться у повідомленні.

Згодом голова ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram, що "приліт" відбувся по інфраструктурному об'єкту біля Кривого Рогу. За попередніми даними, люди не постраждали. 

О 12:01 Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку у Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях. О 12:18 повідомили про відбій загрози. 

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Нагадаємо, ввечері 20 жовтня та вночі 21-го ворог атакував Кривий Ріг ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілів був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури та приватні будинки. Загинув чоловік, жінку доставили до лікарні у важкому стані. 

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