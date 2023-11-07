На Вінниччині депутат райради від колишньої ОПЗЖ займався рекетом, вибиваючи неіснуючі борги, – Офіс Генпрокурора

Слідство встановило, що депутат зі спільниками неодноразово погрожував підприємцю вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та знищенням майна з метою повернення неіснуючого боргу.

Офіс Генпрокурора повідомив, що на вимаганні 9 тисяч доларів неіснуючого боргу викрито депутата райради від забороненої «ОПЗЖ» на Вінниччині та його спільників.

За даними слідства, депутат райради за попередньою змовою зі своїми знайомими з середини вересня до початку жовтня 2023 року вимагали від місцевого підприємця 9000 доларів неіснуючого боргу. Гроші потерпілий мав віддати як плату за нібито транспортування зерна та втрачену вигоду.

Вони неодноразово погрожували чоловіку вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та знищенням майна. У такий спосіб намагалися змусити його віддати «борг».

Наразі трьом підозрюваним обрано запобіжний заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному – цілодобовий домашній арешт.

Зі свого боку, СБУ повідомила, що у Вінниці нейтралізовано кримінальне угруповання, яке тероризувало жителів міста та намагалось «підім’яти» під себе аграрний бізнес у регіоні.

Серед затриманих – депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників – працівників Муніципальної варти міськради.

Усі троє під керівництвом свого ватажка – місцевого кримінального авторитета – займалися рекетом серед підприємців.

Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну «данину», а у разі відмови – погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна.

Співробітники СБУ задокументували факт «вибивання» 9 тис. американських доларів неіснуючого боргу з керівника агрокомпанії.

Рекетири погрожували чоловіку та його родині фізичною розправою, а також знищенням сільгосптехніки підприємства, якщо він не погодиться сплатити «борг».

Співробітники СБУ затримали всіх учасників банди за місцями їхнього перебування в обласному центрі.

При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси. А у його спільників виявлено готівку та чорнові записи «боржників».

Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Троє із них, включно з депутатом, уже перебувають під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється причетність банди до вчинення інших злочинів на території області. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала на Запоріжжі рекетирів, які хотіли "віджати" бізнес автоперевізників. Учасники банди нападали на власників автобусів та їхніх водіїв, вимагаючи сплачувати "данину".