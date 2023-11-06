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СБУ затримала на Запоріжжі рекетирів, які хотіли "віджати" бізнес автоперевізників

Учасники банди нападали на власників автобусів та їхніх водіїв, вимагаючи сплачувати "данину".

СБУ затримала на Запоріжжі рекетирів, які хотіли "віджати" бізнес автоперевізників
Фото: СБУ

Служба безпеки нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Запоріжжя і намагалось "віджати" увесь бізнес пасажирських перевізників у регіоні.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Щоб "підім’яти" під себе місцеві автопідприємства, учасники банди здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв. Під час розбою фігуранти вимагали з потерпілих сплачувати регулярну "данину" за подальше "невтручання" у комерційну діяльність.

Фото: СБУ

Зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. У разі відмови платити їм гроші – погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель. Встановлено, що одному з автоперевізників рекетири погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться віддавати їм "відсоток" з прибутків підприємства.

Таким чином зловмисники сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони. За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило п’ятеро мешканців Запоріжжя. Деякі із них раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства.

Фото: СБУ

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено:

  • незареєстровану вогнепальну та холодну зброю;
  • чорнові записи з відомостями про потерпілих та майбутні об’єкти нападу;
  • великі суми готівки.

Наразі 5 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень з пошкодженням чи знищенням майна). Четверо з них – вже перебувають під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій рекетирів.

Фото: СБУ

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Нагадаємо, правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів західних областей України. Рекетири діяли під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

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