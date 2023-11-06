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128 бригада підтвердила загибель 19 бійців через ракетний удар росіян

Військові просять до закінчення розслідування не поширювати неперевірену інформацію.

128 бригада підтвердила загибель 19 бійців через ракетний удар росіян
Ілюстративне фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 захисників в результаті ракетного удару росіян.

Про це бригада повідомила у Facebook.

Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. Військові просять до її закінчення не поширювати неперевірену і часто фейкову інформацію.

"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам'ять воїнам, що віддали за Україну життя!" - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 3 листопада в Запорізькій області росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом удару.

Також за фактом російського удару по 128-й бригаді відкрито кримінальне провадження.

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