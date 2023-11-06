128 бригада підтвердила загибель 19 бійців через ракетний удар росіян

Військові просять до закінчення розслідування не поширювати неперевірену інформацію.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 захисників в результаті ракетного удару росіян.

Про це бригада повідомила у Facebook.

Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. Військові просять до її закінчення не поширювати неперевірену і часто фейкову інформацію.

"Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі. Вічна пам'ять воїнам, що віддали за Україну життя!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада в Запорізькій області росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці. Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МО провести повну перевірку за фактом удару.

Також за фактом російського удару по 128-й бригаді відкрито кримінальне провадження.