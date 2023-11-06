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Сметанін – про ракетну програму: "Люди працюють, всі вони вмотивовані та хочуть у*бать по тій Москві"

За його словами, деталі про ракетну програму не можна розголошувати з міркувань безпеки. 

Сметанін – про ракетну програму: "Люди працюють, всі вони вмотивовані та хочуть у*бать по тій Москві"
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Державна компанія 'Укрспецекспорт'

Державна програма з нарощування виробництва ракет запущена, але на час війни ця інформація є надсекретною. Про це директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін сказав у інтерв'ю "Економічній правді".

За даними джерел журналістів, торік попередника Сметаніна на посаді, Юрія Гусєва, відправили у відставку саме через проблему з ракетною програмою. У концерні тоді говорили, що значна частина програми успішно виконана, але "деякі питання подальшої її реалізації залишаються невирішеними". 

"Скажу загально. Є державна програма з нарощення виробництва ракет. Люди працюють, всі вони вмотивовані та хочуть у*бать по тій Москві, щоб там мало нікому не показалося. Але під час війни – це надсекретна інформація, ділитися якою я не можу", – сказав Сметанін.

Щодо виробництва патронів він додав, що Україна його має, але воно не наше і його недостатньо для закриття потреби Сил оборони. На 2024 з бюджету виділять на освоєння і розвиток "оборонки" у сім разі більше, ніж цього року, і частина кошт піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів.

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