Правоохоронці знешкодили злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів західних областей України. Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми.

У разі відмови – учасники банди погрожували фізичною розправою і "конфіскацією" автомобілів та нерухомості. За один рекетирський "наліт" вони могли "вибити" з людини від 10 до 500 тисяч гривень.

Із початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Чоловіку погрожували, що забʼють його молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм грошей від потерпілого.

При обшуках у помешканнях та автомобілях учасників банди вилучено вогнепальну зброю, кастети та гроші. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала депутата облради - кума Віктора Медведчука, який займався рекетом на Закарпатті.