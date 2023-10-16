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​СБУ затримала жінку, яка підозрюється в коригуванні російських повітряних атак на Херсон

Жінці загрожує довічне ув'язнення.

​СБУ затримала жінку, яка підозрюється в коригуванні російських повітряних атак на Херсон

Служба безпеки викрила ще одну агентку Росії, яка підозрюється в допомозі окупантам коригувати повітряні атаки на Херсон.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Після ворожих обстрілів жінка фіксувала місця "прильотів" та їхні наслідки, а потім відправляла "звіт" ворогу. Завдяки цій інформації загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ. Вони використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

Співробітники СБУ встановили особу коригувальниці, розшукали її та затримали у власному помешканні.

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Ворожою агенткою виявилась місцева жителька, яка з червня цього року почала працювати на ворога. Вона самостійно "вийшла" на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. Далі спілкувалися вони за допомогою месенджера .

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше зрадницю, яка наводила російські ракети на Хмельниччину, засудили до 15 років тюрми.

А 13 жовтня довічне ув’язнення отримала зрадниця, яка “наводила” російські ракети на оборонні підприємства Кіровоградщини. 

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