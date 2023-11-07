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Щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини, – Наєв

Сумщина межує з Курською та Білгородською областями РФ, а Чернігівщина – з Брянською областю РФ і Гомельською областю Білорусі.

Щомісяця ворожі ДРГ по 9-10 разів пробують заходити на територію Чернігівщини та Сумщини, – Наєв
Сергій Наєв
Фото: Скріншот з відео

По дев’ять-десять разів щомісяця ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються заходити на територію прикордонних із РФ районів Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Мета диверсійно-розвідувальних груп – провести розвідку наших позицій, завдати ураження військовим або навіть цивільним об'єктам. По дев’ять-десять разів щомісяця ворожі ДРГ пробують заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей. Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління ГШ РФ, тому ми маємо завжди бути напоготові", – наводить слова Наєва пресслужба Командування.

Він пояснив, що для цього відпрацьовують спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Державної прикордонної служби, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон.

"Ця взаємодія, чіткий розподіл обов'язків і злагодженість дають Україні перевагу", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, що біля північних кордонів України розгорнуто близько 19 тисяч військових РФ.

Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Чернігівська область межує на півночі – з Брянською областю РФ, а на північному заході – з Гомельською областю Білорусі.

Російська армія не припиняє обстріли територій прикордоння. Зокрема, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Особливо на Сумщині прикордонники фіксують намагання ворога використовувати ДРГ.

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