Штурмовик 80 ОДШБр Микола на позивний "Маестро" брав участь у звільненні Кліщіївки.

Як розповів "Український свідок", декілька місяців тому він йшов на свій перший штурм. Нині "Маестро" командує підрозділом.

За словами бійця, звільнення Кліщіївки далося дуже важко.

"Я втратив друга та побратима. Командир повідомив по рації, що "Борода" (позивний) "двохсотий". Важко було це чути, а потім ще й побачити його" - розповів "Маестро".

Боєць пригадав, що він із побратимами взяли у полон командира штурмової групи батальйону "Ахмат".

"Після штурму ми прикривали саперів. Аж раптом почули: хтось позаду нас повзає. Можливо, він думав, що це свої, а можливо, йшов за нами. Але правди він все одно не скаже", - додав військовий.

"Маестро" розповів, що нині в Кліщіївці немає жителів.

"Коли заходиш у Кліщіївку, то стає моторошно. Не тому, що може бути приліт, а тому, що село порожнє. Нікого немає, тиша навколо", - додав боєць.

Нагадаємо, населений пункт звільнили у вересні 80-а десантно-штурмова бригада, 5-ю штурмова, а також бригада “Лють”.

Згодом у ЗСУ повідомили, що деокупація Кліщіївки створила плацдарм для подальшого наступу Сил оборони. Це дозволило українським підрозділам контролювати логістичні маршрути, якими російська армія забезпечує захоплений Бахмут.