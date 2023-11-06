Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
ГоловнаСуспільствоВійна

Командир підрозділу 80 ОШБр розповів про звільнення Кліщіївки біля Бахмута

"...Село порожнє. Нікого немає, тиша навколо", - розповів "Маестро".

Командир підрозділу 80 ОШБр розповів про звільнення Кліщіївки біля Бахмута
Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Штурмовик 80 ОДШБр Микола на позивний "Маестро" брав участь у звільненні Кліщіївки.

Як розповів "Український свідок", декілька місяців тому він йшов на свій перший штурм. Нині "Маестро" командує підрозділом.

За словами бійця, звільнення Кліщіївки далося дуже важко. 

"Я втратив друга та побратима. Командир повідомив по рації, що "Борода" (позивний) "двохсотий". Важко було це чути, а потім ще й побачити його" - розповів "Маестро".

Боєць пригадав, що він із побратимами взяли у полон командира штурмової групи батальйону "Ахмат". 

"Після штурму ми прикривали саперів. Аж раптом почули: хтось позаду нас повзає. Можливо, він думав, що це свої, а можливо, йшов за нами. Але правди він все одно не скаже", - додав військовий.

"Маестро" розповів, що нині в Кліщіївці немає жителів.

"Коли заходиш у Кліщіївку, то стає моторошно. Не тому, що може бути приліт, а тому, що село порожнє. Нікого немає, тиша навколо", - додав боєць.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, населений пункт звільнили у вересні 80-а десантно-штурмова бригада, 5-ю штурмова, а також бригада “Лють”. 

Згодом у ЗСУ повідомили, що деокупація Кліщіївки створила плацдарм для подальшого наступу Сил оборони. Це дозволило українським підрозділам контролювати логістичні маршрути, якими російська армія забезпечує захоплений Бахмут.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies