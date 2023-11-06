Засудили херсонця, що передавав росіянам дані про сховища зброї та конспіративні бази Сил спецоперацій у Херсоні

В Одесі до 15 років ув’язнення засудили херсонця, який «зливав» конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації Херсона.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зловмисника визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджений після окупації Херсона за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій. Його залучали до виконання оперативно-бойових завдань на південному фронті.

Згодом зловмисник перейшов на бік російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Він передав ворогам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи ССО ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території. Також «розкрив» місця розташування сховищ зі зброєю і боєприпасами.

Ця інформація дозволила росіянам захопити в полон декількох українських військовослужбовців із їхніми родинами.

Крім того, зрадник передав рашистам дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її у полоні вупродовж 116 діб.

Затримали зловмисника у звільненому Херсоні. До вироку суду він перебував під вартою.

Нагадаємо, нині дочекався вироку завідувач кафедри одного з вишів Миколаєва - його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Зловмисник розробляв, зокрема, концепцію створення "миколаївської народної республіки".

Служба безпеки викрила агента ФСБ, який займався підготовкою серії повітряних атак росіян на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області.