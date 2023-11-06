Україна отримала всі обіцяні засоби ППО від західних союзників, – Ігнат

Україна отримала від західних союзників весь обіцяний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо. Про це під час брифінгу заявив Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На сьогодні ми отримали від західних союзників фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі. Але слово "все" тут потрібно розділити на номенклатуру отримання і на кількість", – розповідає Ігнат.

Речник повітряних сил зазначає, що Україні необхідно значно більше систем ППО, таких як Patriot, Samp/T, IRIS-T, або Nasams. Крім цього, Україна сподівається на спільне виробництво систем ППО.

Нагадаємо, Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу "земля-повітря" західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.