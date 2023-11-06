Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала всі обіцяні засоби ППО від західних союзників, – Ігнат

Однак цієї кількості недостатньо, аби "закрити небо".

Україна отримала всі обіцяні засоби ППО від західних союзників, – Ігнат
Фото: Олексій Резніков

Україна отримала від західних союзників весь обіцяний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо. Про це під час брифінгу заявив Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На сьогодні ми отримали від західних союзників фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі. Але слово "все" тут потрібно розділити  на номенклатуру отримання і на кількість", – розповідає Ігнат.

Речник повітряних сил зазначає, що Україні необхідно значно більше систем ППО, таких як Patriot, Samp/T, IRIS-T, або Nasams. Крім цього, Україна сподівається на спільне виробництво систем ППО.

Нагадаємо, Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу "земля-повітря" західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies