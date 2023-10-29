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Україна спільно із США створили гібридні системи ППО, – The New York Times

Системи об'єднують західні ракети з переобладнаними радянськими пусковими установками.

Україна спільно із США створили гібридні системи ППО, – The New York Times
Фото: The New York Times

Україна спільно із США створили гібридну систему протиповітряної оборони, яка поєднує в собі передові ракети класу «земля-повітря» західного зразка з модернізованими пусковими установками або радарами радянської епохи. 

Про це повідомляє The New York Times.

З наближенням зими українські чиновники відчайдушно потребують додаткової протиповітряної оборони, щоб захистити свої електромережі від російських ударів, які можуть знову занурити країну в темряву.

Настільки відчайдушні, що вони готові експериментувати з «монстром системи озброєнь, яка була дітищем України і зараз переслідується Пентагоном».

Американські офіційні особи називають це програмою FrankenSAM, яка поєднує передові ракети «земля-повітря» західного калібру з переобладнаними пусковими установками чи радарами радянських часів, які українські сили вже мають. Два варіанти цих імпровізованих засобів протиповітряної оборони — один, що поєднує радянські пускові установки «Бук» і американські ракети Sea Sparrow, а інший — радари радянської епохи та американські ракети Sidewinder — були випробувані протягом останніх кількох місяців на військових базах у Сполучених Штатах і призначені для буде доставлено в Україну цієї осені, повідомили чиновники.

Третій, ракетний комплекс «Яструб» часів холодної війни, цього тижня вперше був показаний на полі бою в Україні, як приклад того, що Лаура Купер, високопоставлений чиновник оборони США, назвала цього місяця FrankenSAM «з точки зору воскресіння» — повернута до життя реліквія ППО.

Разом FrankenSAM «вносять свій внесок у заповнення критичних прогалин у протиповітряній обороні України, і це є найважливішим викликом, з яким сьогодні стикається Україна», — сказала пані Купер, заступник помічника міністра оборони з питань політики Росії, України та Євразії.

FrankenSAM використовує надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder американського виробництва, які були розроблені в 1950-х роках і використовуються на винищувачах F-16 і F-18. Зараз вони є частиною імпровізованої системи наземного запуску, яку пані Купер попередньо розглянула в Брюсселі як «справжню інновацію», яка, за її словами, допоможе пришвидшити протиповітряну оборону України, «замість того, щоб це, ви знаєте, роки і роки розробки. час». 

Представники американського оборонного відомства та інженери також все ще випробовують, можливо, найпотужніший FrankenSAM: ракету Patriot і пускову станцію, яка працює зі старішими українськими радіолокаційними системами вітчизняного виробництва.

Офіційний представник Пентагону заявив, що випробування такої системи, проведені у жовтні на ракетному полігоні Уайт-Сандс у Нью-Мексико, завершилися успішно.

Зазначається, що варіанти гібридних систем ППО пройшли випробування на військових базах у США та будуть доставлені до України восени.

Нагадаємо, Німеччина передає Україні систему ППО IRIS-T і ракети, а також боєприпаси і дрони Vector. Також наша держава отримає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II.

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