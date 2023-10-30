Нафта подешевшала після “стриманішого” наступу Ізраїлю у Секторі Гази

Brent впав нижче 89 доларів за барель після подорожчання майже на 3% у п'ятницю.

Нафта подешевшала після того, як наземна операція Ізраїлю у Секторі Гази почала розгортатися стриманіше, ніж Тель-Авів заявляв раніше.

Про це пише Bloomberg.

Нафта марки Brent впала нижче 89 доларів за барель після подорожчання майже на 3% у п'ятницю. Нафта марки WTI впала до 84 доларів.

Як пише Energy Connects, нафтові ринки були приголомшені конфліктом у Газі через побоювання, що він може поширитися за межі анклаву та Ізраїлю, а ескалація війни може призвести до атак на нафтові танкери, загроз для морських блоків і скорочення експорту з Тегерана. На Близький Схід припадає третина світового постачання сирої нафти.

Перед початком торгів ф'ючерсами на сиру нафту в Азії в понеділок Тегеран і Вашингтон попереджали, що конфлікт все ще може поширитися. Іран заявив, що війна може “змусити всіх вжити заходів”.

“Вихідні показали, що збройний конфлікт залишається обмеженим Ізраїлем і Газою – відтак нафта виглядала перекупленою”, − сказала Вандана Харі, засновник консалтингової компанії Vanda Insights у Сінгапурі.

Ціни, ймовірно, продовжуватимуть падати до наступної ризикованої події, сказала вона.

Іран є головним спонсором ХАМАСу, який США та Європейський Союз визнали терористичним угрупованням. Тегеран також підтримує Хезболлу на півдні Лівану, сили якої розташовані вздовж північного кордону Ізраїлю та мають потенціал відкрити другий фронт у конфлікті.

Нагадаємо, півтори тижні тому нафта подорожчала на 2% на тлі зростання напруженості на Близькому Сході. Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,75 долара, до 91,65 долара за барель.

Американська газета New York Times написала, що Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення до Сектору Гази та продовжує вибіркові атаки. Свої дії Ізраїль погодив із США.