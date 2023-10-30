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У Молдові заблокували понад 30 інтернет-порталів, більшість з них – російські

Загрожували безпеці України.

У Молдові заблокували понад 30 інтернет-порталів, більшість з них – російські

У Молдові заблокували низку каналів та інтернет-порталів, серед них і росЗМІ. Про це повідомили у Службі інформації та безпеки Республіки Молдова.

Зазначається, що доступ до 31 інтернет-порталу, серед яких і російські, заблокували через те, що подання їхньої інформації може викликати напруженість і соціальні конфлікти. 

"Джерела поширюють інформацію, що походить від органів державної влади держави, яка перебуває у воєнному конфлікті та визнана державою-агресором (Росія – ред.), а також від осіб, які включені в міжнародні санкційні списки Європи, США, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади і Норвегії, за дії, спрямовані на дестабілізацію конституційного ладу в Молдові або за участь в діях, що загрожують державності і територіальній цілісності Молдови і України", – зазначається у наказі Служби інформації та безпеки.

Так, під заборону потрапили:Інтерфакс;Lenta.ru;Радіо Sputnik;ТАСС;Комсомольська правда.

Крім цього, служба розвідки і безпеки Молдови на час надзвичайного стану призупинила ліцензію на мовлення шести російських телеканалів: "Орізонт ТВ", ITV, "Прайм", "Публіка ТВ", "Канал 2" і "Канал 3".

Нагадаємо, напередодні Молдова заборонила 22 російські портали. У переліку - пропагандистські "Перший канал", "НТВ" і RT. Також, уряд видворив російського пропагандиста – главу “Sputnik Молдова” Віталія Денісова. 

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