Влада Ізраїлю роками недооцінювала загрозу ХАМАСу, – The New York Times

Майже до початку атаки 7 жовтня ніхто не вірив, що ситуація настільки серйозна.

Наймогутніша військова сила на Близькому Сході не тільки повністю недооцінила масштаби атаки, але й повністю провалила свої зусилля зі збору розвідданих, здебільшого через гординю та помилкове припущення, що ХАМАС є стримованою загрозою. Про це йдеться у матеріалі New York Times.

За даними видання, ізраїльські чиновники роками недооцінювали загрозу з боку ХАМАСу, а напередодні нападу –особливо критично. Офіційна оцінка ізраїльської військової розвідки та Ради національної безпеки з травня 2021 року полягала в тому, що ХАМАС не був зацікавлений в атаці з Гази, яка могла б викликати нищівну відповідь Ізраїлю.

Натомість ізраїльська розвідка вважала, що ХАМАС намагався розпалити насильство проти ізраїльтян на Західному березі річки Йордан, який контролюється Палестинською адміністрацією.

Переконання прем'єр-міністр Біньяміна Нетаньяху і вищих посадових осіб ізраїльської служби безпеки в тому, що Іран і Хезболла становлять найбільшу загрозу для Ізраїлю, відволікло увагу і ресурси від протидії ХАМАСу.

24 липня двоє високопоставлених ізраїльських генералів прибули до Кнесету, парламенту Ізраїлю, щоб передати термінові попередження ізраїльським законодавцям. У портфелі одного з генералів, Аарона Халіви, голови Управління військової розвідки Армії Ізраїлю, були секретні документи, в яких докладно викладено висновок співробітників розвідки про те, що політичні потрясіння надихають ворогів Ізраїлю. В одному документі зазначено, що лідери того, що ізраїльські офіційні особи називають "вісь опору" — Іран, Сирія, ХАМАС, Хезболла та Палестинський ісламський джихад — вважають, що це момент слабкості Ізраїлю та час для удару.

Однак, військовий підрозділ сигнальної розвідки Unit 8200 припинив прослуховувати портативні радіостанції бойовиків ХАМАС у Газі рік тому, оскільки це вважалося "марною тратою зусиль".

Мало того, американські шпигунські агентства в останні роки практично припинили збір розвідувальної інформації про ХАМАС і його плани, вважаючи, що це угруповання є регіональною загрозою, яку контролює Ізраїль.

Тим часом бойовики ХАМАСу пройшли ретельну підготовку до нападу, залишаючись практично непоміченими протягом щонайменше року. Бойовики, розділені на різні підрозділи з конкретними цілями, володіли детальною інформацією про ізраїльські військові бази та розташування кібуців.

У свою чергу ЦАХАЛ продовжує атакувати Газу. Так, за останні дні армія Ізраїлю заявила про 600 ударів по цілях ХАМАСу. Вчора війська ЦАХАЛу знищили у Секторі Гази десятки терористів.