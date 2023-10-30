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Ізраїль заявив про 600 ударів по цілях ХАМАСу за останні дні

Вчора війська ЦАХАЛу знищили у Секторі Гази десятки терористів.

Ізраїль заявив про 600 ударів по цілях ХАМАСу за останні дні
Фото: EPA/UPG

Протягом останніх кількох днів Армія оборони Ізраїлю завдала понад 600 ударів по терористичних цілях у Секторі Гази.

Про це військові повідомили у телеграм-каналі.

ЦАХАЛ вдарив по складах зброї, десятках пускових позицій протитанкових ракет, а також схованках та плацдармах, які використовує терористична організація ХАМАС

Протягом минулої ночі Ізраїль продовжив наземні операції у регіоні. 

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“Під час зіткнень з терористами в секторі Гази війська ЦАХАЛу знищили десятки терористів, які забарикадувалися в будівлях і тунелях і намагалися атакувати війська”, − йдеться у повідомленні.

Під час одного інциденту літак ЦАХАЛу поцілив по будівлі, у якій перебувало понад 20 бойовиків.

Тель-Авів також виявив озброєних терористів і пусковий пункт протитанкових ракет в районі університету Аль-Азхар, винищувач вдарив по цілях.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомив, що ізраїльські війська просунулися на півночі Гази більш ніж на 3 км.

Ізраїльські військові заявили, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239. Саме звільнення заручників є однією з цілей другого етапу наземної операції ЦАХАЛу, початок якої у суботу підтвердив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Американська газета New York Times написала, що Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення до Сектору Гази та продовжує вибіркові атаки. Свої дії Ізраїль погодив із США.

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