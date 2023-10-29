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Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази більш ніж на 3 км, – CNN

Телеканал геолокував відео, на якому військові Ізраїля встановлюють свій прапор на даху курортного готелю в Газі.

Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази більш ніж на 3 км, – CNN
Фото: EPA/UPG

Телеканал CNN проаналізував відео, опубліковане ізраїльськими ЗМІ, і дійшов висновку, що ізраїльські війська, схоже, просунулися більш ніж на 3 км на півночі Гази.

На відео, знятому в суботу, видно, як військові встановлюють ізраїльський прапор на даху курортного готелю в Газі. CNN геолокував відео в районі трохи більше двох миль (3,2 км) від кордону Гази та Ізраїлю.

“Солдати 52-го батальйону 401-ї бригади майорять ізраїльським прапором у центрі Гази, біля пляжу. Ми не пробачимо і не забудемо, і не зупинимося до перемоги”, — чути солдата на відео.

Нагадаємо, нещодавно видання New York Times повідомило, що Ізраїль відмовився від повномасштабного вторгнення до сектору Гази та продовжує вибіркові атаки. Свої дії Ізраїль погодив із США.

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