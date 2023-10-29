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Це не поодинокий випадок, а частина поширеної в Росії культури ненависті, - Зеленський про антисемітський погром у Махачкалі

Глава держави зазначив, що цю ненависть пропагують російське державне телебачення, експерти та влада.

Це не поодинокий випадок, а частина поширеної в Росії культури ненависті, - Зеленський про антисемітський погром у Махачкалі
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський відреагував на антисемітський погром у аеропорту столиці Дагестану. 

“Жахливі відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва. Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада”, - написав президент.

Він зазначив, що за останній рік міністр закордонних справ Росії зробив низку антисемітських висловлювань. Президент Росії також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів, які говорять на офіційному телебаченні, риторика ненависті є звичною справою. Навіть остання близькосхідна ескалація викликала антисемітські заяви російських ідеологів.

Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені. Ненависть – це те, що спонукає до агресії та терору. Ми повинні працювати разом, щоб протистояти ненависті”, - резюмував президент.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Натовп перевіряє увесь транспорт поблизу центрального аеропорту. Вони перевіряють документи в пошуках громадян Ізраїлю. Раніше у місцевих телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що в Дагестан прилітає рейс з Ізраїлю, і закликати не допустити посадки літака.

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