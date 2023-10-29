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Армія Ізраїлю знищила понад 450 об'єктів ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ знищив командні центри та спостережні пункти ХАМАСу.

Армія Ізраїлю знищила понад 450 об'єктів ХАМАС у Газі
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю за минулу добу завдала ударів по близько 450 об’єктах ХАМАС у секторі Газа, – пише Times of Israel.

Основними цілями ЦАХАЛу були командні центри ХАМАС, спостережні пункти та пускові позиції протитанкових керованих ракет.

Військові також розширили наземну операцію в Секторі Гази. Туди вночі ввійшли додаткові сили ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю також стверджує, що наземні війська завдали ударів по терористичних осередках ХАМАС і загонах, які готували ракетні атаки, та інших об'єктах, що належать терористичній групі.

Нагадаємо, у Міноборони Ізраїлю заявили, що наземна операція, розпочата ізраїльськими військами в секторі Гази, є другим етапом війни проти ісламістського угруповання ХАМАС, яка буде довгою та важкою.

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