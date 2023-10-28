Ізраїль відкликає з Туреччини своїх дипломатів.

Про це написав у соцмережі Х очільник ізраїльського МЗС Елі Коен.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023

"З огляду на серйозні заяви, що виходять із Туреччини, я розпорядився повернути дипломатичних представників, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем та Туреччиною", - написав Коен.

За інформацією Anadolu Ajansı, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на нинішньому пропалестинському мітингу, заявив, що представить Ізраїль світові як "воєнного злочинця" та "окупанта". Він розкритикував Захід, який "мобілізував" своїх політиків і ЗМІ, щоб "узаконити різанину невинних людей у секторі Гази".

Нагадаємо, нині армія Ізраїлю заявила, що розширює свою наземну операцію в секторі Гази за допомогою піхоти та бронетехніки за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря, у тому числі й бомбардування тунелів ХАМАС.

Тим часом у низці держав прокотилася хвиля пропалестинських мітингів. Зокрема, активно включилася Туреччина - вийти людей на вулиці закликав президент Ердоган.

Ці події - наслідок атаки 7 жовтня терористів ХАМАСу на Ізраїль. В результаті нападу сотні людей загинули, тисячі поранені.