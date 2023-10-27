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Макрон, Шольц та Мелоні сподіваються на прогрес у нормалізації відносин між Косово та Сербією

Зокрема, лідери трьох країн закликали Сербію розпочати процедуру визнання Косово де-факто. 

Макрон, Шольц та Мелоні сподіваються на прогрес у нормалізації відносин між Косово та Сербією
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Франції, канцлер Німеччини та голова уряду Італії сподіваються, що Косово та Сербія дотримуватимуться своїх зобов’язань щодо імплементації Угоди щодо шляху нормалізації відносин. 

Про це йдеться у їх спільній заяві.  

Під час переговорів президента Сербії Александра Вучича і прем’єр-міністра Косово Альбіна Курті сторони висловили готовність імплементувати Європейський статут щодо створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово.

“Проект статуту, який ми представили і який ми повністю підтримуємо, містить сучасний і європейський спосіб вирішення делікатного питання захисту меншин відповідно до найкращих європейських практик і стандартів, у межах параметрів, визначених Сторонами”, - йдеться у заяві.

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У документі зазначається, що Макрон, Шольц та Мелоні закликають Косово розпочати процедуру створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю Косово.

Також вони закликали Сербію розпочати процедуру визнання Косово де-факто. 

“Формальності, в тому числі ті, що стосуються усиновлення, не повинні перешкоджати прогресу в цьому питанні”, - наголосили лідери Франції, Німеччини та Італії.

Як раніше повідомлялось, президент Сербії Александр Вучич закликав сербську меншість Косово взяти участь у місцевих виборах.

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