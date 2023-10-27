Макрон, Шольц та Мелоні сподіваються на прогрес у нормалізації відносин між Косово та Сербією

Президент Франції, канцлер Німеччини та голова уряду Італії сподіваються, що Косово та Сербія дотримуватимуться своїх зобов’язань щодо імплементації Угоди щодо шляху нормалізації відносин.

Про це йдеться у їх спільній заяві.

Під час переговорів президента Сербії Александра Вучича і прем’єр-міністра Косово Альбіна Курті сторони висловили готовність імплементувати Європейський статут щодо створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово.

“Проект статуту, який ми представили і який ми повністю підтримуємо, містить сучасний і європейський спосіб вирішення делікатного питання захисту меншин відповідно до найкращих європейських практик і стандартів, у межах параметрів, визначених Сторонами”, - йдеться у заяві.

У документі зазначається, що Макрон, Шольц та Мелоні закликають Косово розпочати процедуру створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю Косово.

Також вони закликали Сербію розпочати процедуру визнання Косово де-факто.

“Формальності, в тому числі ті, що стосуються усиновлення, не повинні перешкоджати прогресу в цьому питанні”, - наголосили лідери Франції, Німеччини та Італії.

Як раніше повідомлялось, президент Сербії Александр Вучич закликав сербську меншість Косово взяти участь у місцевих виборах.