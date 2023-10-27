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Фінляндія може повністю заборонити росіянам купувати нерухомість

Наразі готують зміни до закону про угоди з нерухомістю. 

Фінляндія може повністю заборонити росіянам купувати нерухомість
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
Фото: EPA/UPG

Фінляндія може повністю заборонити купувати нерухомість громадянам Росії.

Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен, передає Yle.

Наразі готують зміни до закону про угоди з нерухомістю. 

"Ми продовжуємо думати над тим, чи потрібно запроваджувати повну заборону на продаж росіянам нерухомості. Наприклад, лише у разі винятку можна було б дозволити [такі угоди], – сказав Хяккянен.

За його словами, посилення в цій галузі мають бути зроблені у будь-якому випадку.

"Є близько десятка пунктів, де є прогалини. Я б не став публічно описувати їх усі, але є декілька прогалин, які були ретельно опрацьовані з юристами уряду та нашою розвідкою", – додав фінський міністр оборони.

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Нагадаємо, нещодавно міністерство оборони Фінляндії заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців. Рішення стосується двох об'єктів нерухомості в Руоколахті та одного в Китеї, обидва неподалік російського кордону на півдні Фінляндії.

Антті Хяккянен, раніше коментуючи цю тему, повідомляв, що упродовж зими оцінять можливість повної заборони таких угод або значних додаткових обмежень.

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