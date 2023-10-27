Шольц заявив, що настав час серйозно поставитися до обмеження витрат Євросоюзу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив лідерів Європейського Союзу під час напруженої зустрічі за закритими дверима, що настав час серйозно поставитися до обмеження планів витрат блоку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Глави ЄС і очільники Єврокомісії спілкувалися до пізньої ночі четверга, на початку дводенного саміту в Брюсселі. Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, шукає додаткового фінансування, оскільки через серію криз, включно з пандемією Covid-19 і енергетичною кризою, у неї закінчуються бюджетні можливості. Більшість коштів має піти на середньостроковий фінансовий пакет для України вартістю 50 мільярдів євро.

Шольц задав тон на початку дебатів, які тривали близько трьох годин до опівночі, сказавши, що всі говорять про витрачання грошей, але немає дискусій про компроміси чи те, що потрібно скоротити.

Декілька лідерів заявили, що політичної підтримки нових видатків немає, за винятком випадків, коли це стосується України. “Але навіть знайти гроші для України є проблемою з огляду на бюджетні обмеження в Брюсселі та державах-членах”, − зазначає видання.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро. Оновлення бюджету ЄС потребує підтримки всіх 27 членів ЄС, рішення має бути ухвалене до кінця року.