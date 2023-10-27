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Парламент Латвії в першому читанні схвалив закон, який дозволяє конфісковувати автомобілі на російських номерах

Ці автомобілі зможуть передавати в Україну. 

Парламент Латвії в першому читанні схвалив закон, який дозволяє конфісковувати автомобілі на російських номерах
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Парламент Латвії в першому читанні схвалив закон, який дозволяє конфісковувати автомобілі російської реєстрації. 

Про це йдеться на сайті латвійського Сейму. 

Законопроект передбачає, що російський автомобіль необхідно буде поставити на облік або вивезти з Латвії протягом трьох місяців після того, як закон набере чинності. 

Порушникам загрожуватиме штраф. 

Якщо виявиться, що автомобіль використовувався після закінчення цього терміну, то його конфіскують і передадуть Україні.

Законопроєкт ще має пройти друге читання. Якщо він його пройде, то закон набере чинності 15 листопада. 

При цьому ці обмеження не стосуватимуться дипломатів та консулів.

Нагадаємо, раніше Норвегія запровадила з 3 жовтня обмеження на в'їзд для російських автомобілів. До цього Фінляндія офіційно оголосила про заборону на в'їзд російських авто.

У вересні Литва зобов'язала власників автомобілів із російськими номерами вивезти їх із Євросоюзу протягом пів року. Крім того, з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не пропускають транспортні засоби з російськими номерами на територію країни.

Раніше Естонія заборонила в'їзд автомобілів із російськими номерами слідом за Латвією та Литвою.

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