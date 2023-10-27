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Ракета із сектору Гази влучила в житловий будинок у Тель-Авіві

Троє людей отримали поранення.

Ракета із сектору Гази влучила в житловий будинок у Тель-Авіві
Фото: Haaretz / Itai Ron

Вдень 27 жовтня ракета із сектору Гази влучила в житловий будинок у Тель-Авіві, поранивши трьох осіб.  

Про це повідомляє видання Haaretz. 

За даними служби екстреної медичної допомоги, 20-річного хлопця евакуювали до лікарні Іхілов у Тель-Авіві з травмою голови середнього ступеня тяжкості та пораненнями рук і ніг. 

Інші двоє отримали легкі поранення, їм надається допомога на місці.

Нагадаємо, минулої ночі Ізраїль знову здійснив рейди у Газу, ліквідувавши терористів і вдаривши по командних центрах. Тель-Авів під час операції атакував пункти запуску протитанкових ракет ХАМАСу.

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