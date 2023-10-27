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У Новій Зеландії членів банд можуть змусити прикривати тату макіяжем

У країні з населенням 5,2 млн мешканців налічується 33 банди.

У Новій Зеландії членів банд можуть змусити прикривати тату макіяжем
Фото: Sarah Bicknell/Hawkes Bay Today

У Новій Зеландії членів банд можуть змусити прикривати образливі татуювання макіяжем, пише The Guardian.

Речник поліції Національної партії Марк Мітчелл заявив, що таку вимогу можуть запровадити у разі, коли запропонована заборона бандитських нашивок – наприклад, великих знаків розрізнення, пришитих до піджаків – не спрацює. В іншому випадку гангстерам загрожує арешт.

“Якщо банди думають, що вони зможуть обійти заборону на бандитські нашивки, маючи на своїх обличчях свастику та образливі татуювання, тоді ми вживемо заходів, щоб зупинити це”, − сказав Мітчелл.

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Мітчелл посилався на заборону бандитських татуювань у Західній Австралії у 2021 році, яка також передбачала, що члени банди мають покривати їх макіяжем.

У Новій Зеландії банди існують десятиліттями, за останніми даними у країні з населенням 5,2 млн мешканців налічується 33 банди зі приблизно 8870 членами. Члени найбільшої банди країни, Mongrel Mob, часто наносять на свої обличчя символи, зокрема бульдогів.

“Банди займають складне місце в суспільстві Нової Зеландії: хоча вони можуть бути винуватцями насильства та злочинів, вони також можуть діяти як сили добра у своїх громадах”, − зазначає Guardian.

Фото: stuff.co.nz

Також політики пропонують розширити повноваження поліції на обшук, зокрема скасувати вимогу  отримувати ордер від суду, заборонити діяльність банд в соціальних мережах і дозволити поліції видавати усні повідомлення про припинення розмови бандитів.

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