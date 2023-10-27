Конституційний суд Південної Кореї підтримав заборону одностатевих стосунків в армії

Конституційний суд Південної Кореї підтримав закон про заборону одностатевих стосунків в армії, пише BBC.

Суд заявив, що одностатеві стосунки можуть зашкодити боєготовності військ і підірвати дисципліну.

Суд п'ятьма голосами проти чотирьох визнав конституційною статтю 92-6 військового злочину. Акт прямо не стосується одностатевих стосунків, але забороняє “анальний статевий акт” або “будь-які інші непристойні дії” під час служби.

Це був четвертий раз з 2002 року, коли суд підтвердив закон, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.

Військова служба в Південній Кореї є обов’язковою, і всі придатні до військової служби чоловіки віком від 18 до 28 років повинні служити близько 20 місяців.

Активісти засудили це рішення, заявивши, що воно розпалює насильство та дискримінацію щодо солдатів-геїв. Заборона “інституціоналізувала дискримінацію, посилила систематичні невигідні умови, з якими стикаються ЛГБТ-люди, і загрожує підбурюванням або виправданням насильства проти них, як в армії, так і в повсякденному житті”, йдеться у заяві Amnesty International.

Одностатеві зносини між цивільними у Південній Кореї не є злочином, але одностатеві шлюби не визнаються, а гомосексуалізм іноді розглядається як інвалідність або навіть як захворювання.

Нагадаємо, у березні у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про громадянські партнерства для одностатевих і різностатевих пар. Відповідно до проєкту, після держреєстрації партнери отримують статус близьких родичів, а саме – членів сім'ї першого ступеня спорідненості.