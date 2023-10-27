ХАМАС каже про понад 7300 вбитих палестинців, Байден сумнівається у цифрах, − Guardian

Щонайменше 7326 палестинців, зокрема 3038 дітей, були вбиті унаслідок ізраїльських ударів по Газі з 7 жовтня.

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Гази, підконтрольне ХАМАСу, пише The Guardian.

Видання зазначає, що цифри не перевірені, а раніше цього тижня президент США Джо Байден поставив під сумнів вірогідність звітів міністерства, оскільки ним керують терористи.

Міністерство натомість відповіло “212-сторінковим документом із переліком імен та ідентифікаційних номерів тисяч палестинців, які були вбиті під час ізраїльського бомбардування”.

Омар Шакір, директор Human Rights Watch у справах Ізраїлю та Палестини, заявив, що не бачить доказів того, що цифрами маніпулюють. “Ми спостерігали за порушеннями прав людини в секторі Гази протягом трьох десятиліть, включно з кількома раундами бойових дій. Ми загалом визнали дані, які надходять від МОЗ, вірогідними”, − сказав він.

Нагадаємо, Ізраїль заявляє, що з початку нападу ХАМАСу в Ізраїлі загинуло 1400 осіб, переважно цивільних. Терористи взяли в заручники щонайменше 229 осіб. У Міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що після атак досі госпіталізовано 278 осіб. 40 з них перебувають у тяжкому стані, 164 − у стані середньої тяжкості, а 74 є у легкому стані.

Офіс ООН з координації гуманітарних питань повідомив, що близько 1,4 мільйона з 2,3 мільйона населення Сектора Гази зараз є переміщеними особами. В організації додали, що, за неперевіреними даними, сотні, а то й тисячі палестинців повертаються з півдня на північ, звідки Тель-Авів закликав людей евакуюватися.