США ввели нові санкції проти ХАМАСу

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти угруповання ХАМАС і причетних до його діяльності.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Обмеження застосували до активів та фізичних осіб, які допомагають терористам обходити санкції. У перелік потрапили 12 фізичних і юридичних осіб.

Серед них - давній член угруповання Халед Куддумі, який нині мешкає у Тегерані і виконує роль зв'язківця між ХАМАСом та владою Ірану; Алі Моршед Ширазі та Мостафа Мохаммад Хані із КВІР, котрі навчають та допомагають ХАМАСу та Хезболлі; суданські компанії Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD та Larrycom for Investment Company й ін.

Нагадаємо, перший пакет санкцій США запровадили минулого тижня. Під обмеження потрапили ключові особи і бойовики угруповання та його фінансові посередники.

Тим часом Ізраїль заявив, що розширює наземні операції в Газі.