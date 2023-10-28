Про це сказала міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен під час зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком, йдеться в дописі українського міністра в телеграмі .Мова йде про допомогу із захистом обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення в осінньо-зимовий період.

Фінляндія готує нові пакети допомоги Україні.

Про це сказала міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен під час зустрічі з українським колегою Ігорем Клименком, йдеться в дописі українського міністра в телеграмі.

Мова йде про допомогу із захистом обʼєктів критичної інфраструктури та забезпечення безпеки населення в осінньо-зимовий період.

Ігор Клименко зауважив, що допомога Фінляндії найбільше сфокусована на посиленні спроможностей українських рятувальників.

"Лише на початку цього тижня ДСНС України отримала від фінських колег 9 спеціалізованих автомобілів. Крім того, домовилися про організацію тренінгів для рятувальників Фінляндії. Колеги вражені роботи українських надзвичайників під час повномасштабного вторгнення і бажають перейняти набутий практичний досвід", - сказав міністр.

Нагадаємо, цього місяця президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про надання Україні 19-го пакету військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро.

Згодом Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Саулі Нііністьо. Останній запевнив, що Україна продовжить отримувати сильну підтримку.