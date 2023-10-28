Після шквалу критики Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією

Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією після шквалу критики щодо його міцності. Про це заявив керівник проєкту Ісмо Куркі, – повідомляє MTV Uutiset.

Перші 3 км східного прикордонного загородження на кордоні з Росією представили 26 жовтня. Проєкт будівництва решти 200 км паркану буде покращений.

"У майбутньому мережа загороджень буде трохи щільнішою. Існує також багато структурних деталей: як мережа буде прикріплена до стовпів, які стовпи для камер будуть використовуватися і де будуть розміщені кабельні траншеї", – розповів Куркі.

На загорожі встановили циліндричний бар'єр із колючим дротом, також через кожні 50 м встановили стовпи для камер. "Якщо хтось спробує перетнути кордон, спрацює сигналізація. Паркан є достатньо стійким та надійним", – запевняє він.

26 жовтня прикордонна служба Фінляндії оголосила про введення в експлуатацію тестової ділянки огорожі завдовжки близько трьох кілометрів у містечку Пелкола в Іматрі, що на кордоні з Росією.