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Ексвіцепрезидент Пенс призупинив президентську кампанію 2024 року

За його словами, він знав, що боротьба буде важкою.

Ексвіцепрезидент Пенс призупинив президентську кампанію 2024 року
Фото: EPA/UPG

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс призупиняє свою кампанію за висунення в президенти від Республіканської партії 2024 року.

Про це пише Bloomberg.

За його словами, він знав, що боротьба буде важкою, а він ні про що не шкодує.

64-річний Пенс зробив свою заяву наприкінці виступу на конференції Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі в суботу.

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Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі свого повторного обрання він переведе ресурси з федеральних правоохоронних органів та відправить тисячі військовослужбовців, які базуються за кордоном, на кордон США та Мексики.

Опитування, проведене New York Times/Siena College, свідчить, що зараз президент США Джо Байден перебуває в сильнішому становищі, ніж рік тому, але шанси чинного лідера американців і Дональда Трампа у можливому матчі-реванші на виборах 2024 року є рівними.

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