У Газі заявили, що кількість жертв ударів Ізраїлю зросла до 8306

Стверджується, що майже 40% з них − це діти.

Кількість жертв ударів Ізраїлю у Секторі Гази зросла до 8306 палестинців.

Про це заявляють у Міністерстві охорони здоров’я Гази, яким керує ХАМАС, пише The Guardian.

Серед них є 3457 дітей.

Як зазначає The Jerusalem Post, після атаки ХАМАСу 7 жовтня на Ізраїль загинуло понад 1400 ізраїльтян, переважно цивільних, зокрема на музичному фестивалі та в кібуцах біля кордону з Газою. Серед загиблих є 312 військових.

Також відомо, що терористи звільнили чотирьох із 239 заручників.

Додамо, міністерство закордонних справ Ізраїлю опублікувало повідомлення про те, що смерть 23-річної німкені Шані Лук, яку терористи викрали з музичного фестивалю, була підтверджена. Водночас про те, що її тіло знайшли не повідомляється. Раніше німецькі ЗМІ написали, що останки дівчини ідентифікували через ДНК.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023

Нагадаємо, Ізраїль заявив про 600 ударів по цілях ХАМАСу за останні дні. Вчора війська ЦАХАЛу знищили у Секторі Гази десятки терористів, склади зброї, пускові позиції протитанкових ракет, а також схованки та плацдарми, які використовують бойовики.