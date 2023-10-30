Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
Підготовка до виборів: реєстрація через Дію, нові дільниці для ВПО й військових
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ігор Ліскі: «Ми мали б значно більше зброї та можливостей, якби запропонували світу зрозумілий план перемоги над Росією»
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Ватажок ХАМАС: "Ми відволікаємо увагу США від України"
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
ГоловнаСвіт

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс відвідає Ізраїль за одноразовою візою

Ізраїль заявив, що не видаватиме візи представникам ООН після скандальних заяв генсека Антоніу Гутерреша.

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс відвідає Ізраїль за одноразовою візою
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс відвідає Ізраїль. Для в’їзду в країну він отримав одноразову короткострокову візу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на "Єдіот ахронот".

Напруженість у відносинах між Ізраїлем та ООН виникла після заяви Антоніу Гетерреша про те, що "жахливі атаки ХАМАСу не можуть виправдати колективного покарання палестинського народу". Генсек ООН також сказав, що "напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль стався через низку причин".

У відповідь Ізраїль заявив, що відмовить у видачі віз представникам ООН. Посол країни в ООН Гілад Ердан закликав генсека Гутерреша піти у відставку.  

“Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться керувати ООН”, – наголосив він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію і перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази, а прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни "будь-яке місце, де діє ХАМАС".

Унаслідок атаки ХАМАС загинули приблизно 1 400 ізраїльтян. Міністерство охорони здоров'я сектору Гази, яке контролює ХАМАС, поінформувало, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло понад 6 тис. людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies