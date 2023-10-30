Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс відвідає Ізраїль за одноразовою візою

Ізраїль заявив, що не видаватиме візи представникам ООН після скандальних заяв генсека Антоніу Гутерреша.

Сьогодні заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс відвідає Ізраїль. Для в’їзду в країну він отримав одноразову короткострокову візу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на "Єдіот ахронот".

Напруженість у відносинах між Ізраїлем та ООН виникла після заяви Антоніу Гетерреша про те, що "жахливі атаки ХАМАСу не можуть виправдати колективного покарання палестинського народу". Генсек ООН також сказав, що "напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль стався через низку причин".

У відповідь Ізраїль заявив, що відмовить у видачі віз представникам ООН. Посол країни в ООН Гілад Ердан закликав генсека Гутерреша піти у відставку.

“Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і людей похилого віку, не годиться керувати ООН”, – наголосив він.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію і перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази, а прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться і перетворить на руїни "будь-яке місце, де діє ХАМАС".

Унаслідок атаки ХАМАС загинули приблизно 1 400 ізраїльтян. Міністерство охорони здоров'я сектору Гази, яке контролює ХАМАС, поінформувало, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло понад 6 тис. людей.