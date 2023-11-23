Окупанти обстріляли з лівого берега передмістя Херсона, поранена жінка

Сьогодні російські військові обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок ворожої атаки поранена жінка.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, поранена 51-річна жінка госпіталізована з вибуховою травмою та осколковим пораненням ноги. На момент обстрілу вона перебувала у приміщенні.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 листопада, противник здійснив 65 обстрілів території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Через російську агресію загинула людина, ще один мирний житель дістав поранення.