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Окупанти обстріляли з лівого берега передмістя Херсона, поранена жінка

Постраждалу відвезли до лікарні.

Окупанти обстріляли з лівого берега передмістя Херсона, поранена жінка
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні російські військові обстріляли передмістя Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок ворожої атаки поранена жінка.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, поранена 51-річна жінка госпіталізована з вибуховою травмою та осколковим пораненням ноги. На момент обстрілу вона перебувала у приміщенні.

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Нагадаємо, за минулу добу, 22 листопада, противник здійснив 65 обстрілів території Херсонської області, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Через російську агресію загинула людина, ще один мирний житель дістав поранення.

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