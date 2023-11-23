Україна та ЄС обговорили посилення співпраці з підготовки українських військовослужбовців

У Військовому штабі ЄС заявили про готовність продовжувати тренувальну місію для українських військових та розглянути можливість її розширення.

Україна та ЄС домовились посилити співпрацю з підготовки українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Заступник міністра оборони України Юрій Джигир зустрівся з Головою Військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелєм Ван Дер Лааном.

Сторони обговорили посилення співпраці щодо підготовки українських військовослужбовців у рамках наймасштабнішої тренувальної місії за всю історію ЄС з військової допомоги (EUMAM Ukraine).

Центральною темою стали пріоритети в оборонній допомозі Україні у короткій та середньостроковій перспективі.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир подякував керівництву ЄС за всебічну підтримку, зокрема за організацію проведення базової загальновійськової, фахової, а також колективної підготовки українських військових експертами ЄС.

У свою чергу Голова Військового штабу ЄС відзначив мужність та відвагу українських воїнів, наголосив на готовності ЄС продовжувати тренувальну місію та розглянути можливість її розширення відповідно до потреб ЗСУ.

Наразі 24 країни ЄС та Норвегія беруть участь у підготовці українських військових в рамках EUMAM Ukraine. Це найбільша Місія за всю історію ЄС, завдяки якій забезпечено підготовку понад 32 тисяч українських військовослужбовців за різними напрямами.

Нагадаємо, нещодавно відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", де були оголошені нові пакети підтримки України. Зокрема, була створена коаліція розвитку ППО.